РИАМО - 14 мар. По факту ДТП в Зеленограде, в результате которого погиб один человек, возбудили уголовное дело, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

13 марта в Зеленограде мужчина за рулем Nissan Almera не справился с управлением и врезался в уличный фонарь.

«В результате ДТП: пассажир автомобиля Nissan Almera от полученных травм скончался на месте. Труп направлен в танатологическое отделение (морг) №8 Зеленограда», — сказали в пресс-службе.

Водитель машины был госпитализирован. По предварительному диагнозу, он был в состоянии алкогольного опьянения. Водитель получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибленную рану мягких тканей головы, ушиб грудной клетки.