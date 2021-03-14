РИАМО - 14 мар. В столице от коронавирусной инфекции вылечились еще 1110 пациентов, с начала пандемии после Covid-19 выздоровели 920 388 человек, сообщает оперштаб Москвы.

«В Москве выявлено 1905 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализировано 678 человек», — говорится в сообщении.

За минувшие сутки в городе скончались 55 пациентов с пневмонией и коронавирусом.

С начала пандемии в столице выявили более миллиона случаев коронавируса. Скончались 15 764 человека с инфекцией.

Ранее директор Центра имени Гaмaлеи Aлександр Гинцбург рассказал, что отечественной вaкциной от коронaвирусной инфекции «Спутник V» привились порядка 7 млн человек.

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14 МАРТА

- Врач рассказал, когда можно делать плановую операцию после коронавируса. Так как коронавирус является новым заболеванием, то к пациентам с таким диагнозом врачи относятся с особым вниманием.

- За сутки в России зарегистрировали 10 083 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 605 больных. В Москве - 1905.

- Более 1 млн случаев заражения Covid‑19 выявили в Москве с начала пандемии. В городе ведется вакцинация от коронавирусной инфекции.

- Пандемия коронавируса послужила толчком для развития электронных сервисов в сфере образования, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин:

«Видно по всем показателям, что мы справились с теми вызовами, которые были. Благодаря во многом «Московской электронной школе». Ее урокам, дистанционным занятиям. Конечно, пандемия подвигла нас быстрее развивать электронные сервисы», - сказал Собянин в эфире программы «Вести. Неделя в городе» на телеканале «Россия 1».

- Около 7 млн человек привились от Covid‑19 препаратом «Спутник V». Продолжительность действия вакцины может составить свыше двух лет.

- Воробьев напомнил о важности вакцинации от Covid‑19: