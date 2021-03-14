РИАМО - 14 мар. Работа по обеспечению чистой водой жителей Подмосковья является принципиально важной, каждый год в регионе чистой водой обеспечиваются десятки тысяч человек, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы очень активно развиваем Восточную систему водоснабжения. У нас каждый год <...> обеспечиваются чистой водой десятки тысяч человек», - сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».

Губернатор добавил, что программа по обеспечению чистой водой жителей региона сложная, но принципиально важная.

По губернаторской программе за семь лет чистая вода пришла в дома более 2 млн жителей Подмосковья.

В этом году начнется строительство современного водовода в городском округе Люберцы. Он обеспечит подачу чистой питьевой воды от «Мосводоканала» для 45 тыс жителей поселков в округе. Объект протяженностью более 7 км сдадут к 2024 году.

Качество водоснабжения 2 млн человек улучшили в Подмосковье за 7 лет>>