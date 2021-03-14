РИАМО - 14 мар. В столице количество выявленных случаев коронавируса с начала пандемии составило 1 000 394, за последние сутки в городе было выявлено 1905 новых случаев Covid-19, сообщает московский оперштаб.

В городе ведется вакцинация от коронавирусной инфекции. Привиться от Covid-19 можно в поликлиниках и мобильных пунктах. Для вакцинации при себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС. Прививка делается бесплатно и на добровольной основе.

Также в Москве нужно обязательно носить маски и перчатки в пассажирском транспорте и других общественных местах.

В России за сутки подтвердили 10 083 новых случая коронавируса, при этом 12,6% пациентов из тех, у кого выявили Covid-19 за сутки, не имели клинических проявлений заболевания. Также за минувшие сутки умерли 395 пациентов, выздоровели 9232 человека.

За весь период пандемии в стране было зафиксировано 4 390 608 случаев коронавирусной инфекции, скончались 92 090 заболевших, выздоровели 3 995 129 пациентов.

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Текстовая трансляция

14 МАРТА

- Врач рассказал, когда можно делать плановую операцию после коронавируса. Так как коронавирус является новым заболеванием, то к пациентам с таким диагнозом врачи относятся с особым вниманием.

- За сутки в России зарегистрировали 10 083 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 605 больных. В Москве - 1905.

- Более 1 млн случаев заражения Covid‑19 выявили в Москве с начала пандемии. В городе ведется вакцинация от коронавирусной инфекции.

- Пандемия коронавируса послужила толчком для развития электронных сервисов в сфере образования, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин:

«Видно по всем показателям, что мы справились с теми вызовами, которые были. Благодаря во многом «Московской электронной школе». Ее урокам, дистанционным занятиям. Конечно, пандемия подвигла нас быстрее развивать электронные сервисы», - сказал Собянин в эфире программы «Вести. Неделя в городе» на телеканале «Россия 1».

- Около 7 млн человек привились от Covid‑19 препаратом «Спутник V». Продолжительность действия вакцины может составить свыше двух лет.

- Воробьев напомнил о важности вакцинации от Covid‑19: