РИАМО - 14 мар. Из-за роста стоимости нефтепродуктов российский рубль укрепляет свои позиции на финансовом рынке, а в апреле может быть падение курсов доллара и евро, сообщает «Вечерняя Москва».

«В последнее время стоимость «черного золота» идет вверх, что естественным образом отражается на укреплении отечественной валюты, оттесняя доллар и евро. Дальнейший спрос на отечественные нефтепродукты и начало налогового периода, выплаты по НДС, которые ожидаются в апреле, также сыграют в пользу рубля», - сказал финансовый аналитик Андрей Кузнецов.

Он отменил, что российская валюта может установить новые рекорды в отношении евро. По мнению эксперта, в апреле курс евро не будет превышать 85,45 рубля.

По его словам, в середине весны доллар будет торговаться не более чем за 75-76 рублей, а к концу апреля может обрушиться до 70-71 рубля.

Он отметил, что на курс рубля сейчас влияют западные санкции, без них курс валюты мог быть гораздо ниже: доллар мог бы стоить 67 рублей, а евро — 78 рублей.