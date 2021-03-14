РИАМО - 14 мар. В столице возбудили уголовное дело по факту кражи портмоне, злоумышленник похитил более 600 тыс рублей, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Ранее в полицию с сообщением о краже портмоне обратился безработный мужчина.

«Установлено, что в портмоне находились банковские карты, с которых впоследствии неизвестный неустановленным способом совершил кражу денежных средств в сумме 643,5 тыс рублей», — сказали в пресс-службе.

По данному факту возбудили уголовное дело.