РИАМО - 14 мар. На предстоящей неделе в Московском регионе ожидается репетиция весны, прогнозируется оттепель, местами возможны небольшие осадки, сообщил в воскресенье РИАМО дежурный сотрудник центра погоды «Фобос».

«Столбики термометров в течение недели будут колебаться около нулевой отметки. <...> Днем это уже оттепельные значения. <...> То есть это не наступление метеорологической весны, но <...> своеобразная репетиция», - сказал собеседник агентства.

По словам синоптика, в понедельник ожидаются небольшие осадки, ночью будет минус 1 - плюс 4 градуса, днем - плюс 1 - плюс 6. Во вторник местами также возможно выпадение небольших осадков, ночью прогнозируется минус 3 - плюс 2, днем - 0 - плюс 5 градусов.

В среду ночью температура опустится до 0 градусов, днем воздух прогреется до 0 - плюс 5. В четверг немного подморозит, ночью ожидается минус 5 - 0 градусов, слабый снег, на дорогах гололедица. Днем будет минус 1 - плюс 4. В пятницу днем ожидается аналогичная температура.

«Пока рассчитывать на какое-то мощное тепло не стоит. <...> Снежная подушка оказывает охлаждающее влияние. Тем не менее, мы с сегодняшнего дня вернулись в рамки климатической нормы. <...> Весна будет потихоньку наступать по всем атмосферным фронтам», - добавил синоптик.