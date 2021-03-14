РИАМО - 14 мар. В Российской государственной библиотеке 26 марта стартует цикл «Итальянские вечера. От Бокаччо до Казановы», посвященный культурному наследию мастеров Апеннинского полуострова, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Итальянская культура для России — непреходящая ценность на протяжении многих веков. Эту связь невозможно недооценить. В фондах РГБ хранится большая коллекция великолепных итальянских изданий, и мы рады показать наши сокровища гостям библиотеки», — сказал генеральный директор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда.

Цикл объединит шесть вечеров, первый состоится 26 марта в 19:00. Посетители узнают о жизни и творчестве Боккаччо.

Следующая встреча «Ариосто» запланирована на 29 апреля. Участникам покажут уникальные книги, организуют выставки и концерты-новеллы. Кроме того, в ходе мероприятия зрители увидят шедевры живописи с помощью видеопроекции.

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