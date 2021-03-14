РИАМО - 14 мар. В Российской государственной библиотеке 26 марта стартует цикл «Итальянские вечера. От Бокаччо до Казановы», посвященный культурному наследию мастеров Апеннинского полуострова, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Цикл объединит шесть вечеров, первый состоится 26 марта в 19:00. Посетители узнают о жизни и творчестве Боккаччо.
Следующая встреча «Ариосто» запланирована на 29 апреля. Участникам покажут уникальные книги, организуют выставки и концерты-новеллы. Кроме того, в ходе мероприятия зрители увидят шедевры живописи с помощью видеопроекции.
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