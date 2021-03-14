РИАМО - 14 мар. В стране следует ввести повышенный налог на «подозрительно богатых» людей, а также ратифицировать статью Конвенции ООН по противодействию коррупции, сообщил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

В стране планируют откорректировать схему самой крупной программы борьбы с бедностью на текущий год. Минтруд РФ после большого числа обращений из регионов и от НКО предложил ограничить получение выплат тем семьям, у которых зарегистрированы формально низкие доходы и существенное, по отечественным меркам, семейное имущество.

«Предлагаю для начала ввести повышенный налог на «подозрительно богатых». Одновременно следует ратифицировать 20 статью Конвенции ООН по противодействию коррупции», - написал Зюганов в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что данная статья конвенции устанавливает требование соответствия доходов и расходов «бюрократического сословия».

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