РИАМО - 14 мар. В Красногорске, Талдомском округе и Домодедове в Подмосковье прошли масленичные гулянья, так, в Красногорске в честь проводов зимы сожгли 6-метровое чучело, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Всего в Подмосковье в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье» проводятся около 70 мероприятий для детей и взрослых, посвященных Масленице. Основные мероприятия пройдут 14 марта, однако в некоторых округах проводы зимы начали отмечать 13 марта.

«В Красногорске <…> прошли масленичные гулянья, которые начались с костюмированного маскарада. На главной площади города пели, играли, соревновались в силе и ловкости. Жители и гости муниципалитета могли пробовать вкуснейшие сыры и разнообразные фермерские продукты от участников всероссийской ярмарки «Сырная гонка», которая будет здесь работать и в воскресенье», — говорится в сообщении.

В конце праздника была сожжена 6-метровая арт-инсталляция «Зима».

В Талдомском округе прошли массовые гулянья в крупных населенных пунктах. 13 марта работали ярмарочные ряды в парке Победы, парке «Солнечный берег» в Запрудне и парке Гарднера в Вербилках. Там прошли театрализованные представления, конкурс на самую вкусную выпечку блинов «Пальчики оближешь», огненное шоу, водили хороводы, работали детские аттракционы. Гости праздника могли отведать блины, а также посмотреть на сожжение чучела.

Парк «Елочки» в Домодедове также организовал интересную программу на Масленицу. Там работали семь тематических зон. В первую половину дня 13 марта были организованы Масленичное шествие и мастер-классы. На празднике также работали русская ярмарка с блинами и интерактивные точки. Для гостей выступали артисты и коллективы из Домодедова, модерн-фолк-группа «Русален».

Кульминацией дневной программы стало сожжение чучела. Вечером прошла шоу-программа «Назад в Масленицу», выступил ансамбль народной песни «Любо-Мило», прошло фаер-шоу «Саламандра».