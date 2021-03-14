РИАМО - 14 мар. Пандемия коронавируса послужила толчком для развития электронных сервисов в сфере образования, при этом школьников не планируют переводить на дистанционное обучение, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Видно по всем показателям, что мы справились с теми вызовами, которые были. Благодаря во многом «Московской электронной школе». Ее урокам, дистанционным занятиям. Конечно, пандемия подвигла нас быстрее развивать электронные сервисы», - сказал Собянин в эфире программы «Вести. Неделя в городе» на телеканале «Россия 1».

Мэр добавил, что развитие МЭШ не станет поводом для перевода московских школьников на дистанционное обучение. По его словам, ключевой фигурой в процессе образования остается учитель.

Во время пандемии в столице организовали полноценное дистанционное образование. Это стало возможным благодаря наличию технических возможностей для взаимодействия педагогов и школьников, главным из которых стала «Московская электронная школа» (МЭШ). Городские школы также обеспечили ноутбуками и планшетами более 18 тысяч детей.

С 18 января этого года все столичные школьники вышли на очное обучение.

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Текстовая трансляция

14 МАРТА

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- Пандемия коронавируса послужила толчком для развития электронных сервисов в сфере образования, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин:

«Видно по всем показателям, что мы справились с теми вызовами, которые были. Благодаря во многом «Московской электронной школе». Ее урокам, дистанционным занятиям. Конечно, пандемия подвигла нас быстрее развивать электронные сервисы», - сказал Собянин в эфире программы «Вести. Неделя в городе» на телеканале «Россия 1».

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