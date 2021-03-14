РИАМО - 14 мар. К московскому проекту молодежных уличных культур #НаРайоне присоединились 150 экспертов, среди которых основатель движения уличного футбола в стране и чемпион мира по брейк-дансу, сообщается на официальном сайте мэра столицы.
В рамках проекта в разных районах столицы проводятся мастер-классы и обучающие курсы. Например, поклонников рэпа учат фристайлу, диджеингу, а еще созданию музыки, для любителей уличных видов спорта организуют турниры и мастер-классы по панна-футболу, футбольному и баскетбольному фристайлу, воркауту и другим дисциплинам.
По словам чемпиона мира по брейк-дансу Султанбека Нырова, в течение последних двух лет совместно с проектом #НаРайоне организовали больше 100 мероприятий и соревнований по танцам. В них приняли участие не только отечественные спортсмены, но и танцоры из-за границы.
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