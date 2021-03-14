РИАМО - 14 мар. Отечественной вaкциной от коронaвирусной инфекции «Спутник V» привились порядка 7 млн человек, продолжительность действия вакцины может составить свыше двух лет, сообщает газета «Известия».

«Прививку получили уже 7 млн, нaверное, соответственно людей в нашей стрaне и не только у нaс», — сказал директор Центра имени Гaмaлеи Aлександр Гинцбург в эфире YouTube-кaнaла «Соловьев. Live».

Ранее он отмечал, что препарат показал одинаковую эффективность при вакцинации во всех возрастных категориях.

Гинцбург также отметил, что продолжительность действия вакцины может составить свыше двух лет.

Прогнозируется, что к ноябрю этого года в России будет вакцинировано от коронавирусной инфекции 70% населения.

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14 МАРТА

- Врач рассказал, когда можно делать плановую операцию после коронавируса. Так как коронавирус является новым заболеванием, то к пациентам с таким диагнозом врачи относятся с особым вниманием.

- За сутки в России зарегистрировали 10 083 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 605 больных. В Москве - 1905.

- Более 1 млн случаев заражения Covid‑19 выявили в Москве с начала пандемии. В городе ведется вакцинация от коронавирусной инфекции.

- Пандемия коронавируса послужила толчком для развития электронных сервисов в сфере образования, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин:

«Видно по всем показателям, что мы справились с теми вызовами, которые были. Благодаря во многом «Московской электронной школе». Ее урокам, дистанционным занятиям. Конечно, пандемия подвигла нас быстрее развивать электронные сервисы», - сказал Собянин в эфире программы «Вести. Неделя в городе» на телеканале «Россия 1».

- Около 7 млн человек привились от Covid‑19 препаратом «Спутник V». Продолжительность действия вакцины может составить свыше двух лет.

- Воробьев напомнил о важности вакцинации от Covid‑19: