РИАМО - 14 мар. В 2021 году в жилых домах Юго-Западного округа столицы планируют привести в порядок 62 крыши с плоской кровлей и 32 — со скатной кровлей, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Рабочие полностью поменяют покрытие, починят систему водостока и заменят ограждения. На плоских крышах, помимо самого покрытия, будут отремонтированы стяжка и система внутреннего водостока. На скатных металлических крышах утеплят чердачное перекрытие, чтобы восстановить оптимальный режим температуры и влажности», - говорится в сообщении.

Утеплять крыши будут с помощью минераловатных плит. Кроме того, рабочие при необходимости заменят обрешетку, стропила, а также выходы на чердак. Конструкции из дерева пройдут обработку специальными огнебиозащитными составами. Обновленные крыши домов будут соответствовать современным требованиям, что на долгое время избавит от протечек.

В 2021 году в столице планируют провести капитальный ремонт в 2,5 тыс домах. В ходе работ заменят свыше 3 тыс лифтов и приведут в порядок более 1,3 тыс крыш. Задать вопросы о ходе ремонта можно по номеру +7 (495) 695-64-20.

Интерактивный сервис о ремонте фасадов запустят для москвичей>>