РИАМО - 14 мар. Переедание может сигнализировать о проблемах с отстаиванием личных границ, а также о расстройстве пищевого поведения, сообщил РИАМО врач-психотерапевт центра ментального здоровья «Эмпатия» в Реутове Денис Рассоха.

В воскресенье в России отмечают последний день Масленицы. Проводы зимы традиционно сопровождаются поеданием блинов. При этом многие не могут устоять и съесть больше, чем им нужно.

«Ситуативно переедающие делятся на два типа. Первый - это люди, которые страдают расстройством пищевого поведения, которое называется компульсивным перееданием. Они периодически испытывают интенсивное желание наесться до отвала, причем тянет именно на мучное, сладкое, жирное. И они сами часто являются инициаторами застолья под удобным предлогом, например, в честь праздника», - сказал Рассоха.

Он добавил, что второй тип - это переедающие «за компанию», для них очень важно мнение близкого окружения.

«И даже если такие люди в другое время придерживаются принципов ЗОЖ, то на семейных праздниках, рабочих корпоративах, застольях с друзьями считают неприличным отказаться от спиртного, салата оливье, блинов. Эти люди боятся сказать «нет», стремятся соблюдать традиции и сохранять с близкими дружелюбные отношения, они опасаются обидеть отказом или услышать про себя шуточки, вызвать раздражение в свой адрес, быть отверженными», - отметил психотерапевт.

По его словам, если компания не уважает ценности человека, то нужно задаться вопросом, стоит ли приносить свое здоровье в жертву ради одобрения окружающих.

Рассоха подчеркнул, что здоровое отношение к пище подразумевает умеренность.

«Здоровый человек ест без вреда для здоровья: человек с проблемным желчным пузырем или сахарным диабетом на Масленицу совсем откажется от блинов, следящая за весом девушка съест половинку блинчика и не сильно нарушит диету. Мужчина, занимающийся спортом, вполне может позволить себе несколько порций блинов», - отметил эксперт.

Он добавил, что проблемы начинаются тогда, когда люди едят гораздо больше, чем полезно для здоровья, и эта ситуация повторяется регулярно.

«Однако самим преодолеть эту проблему бывает непросто, нужна помощь специалистов. Поэтому оба типа переедающих нуждаются в посещении психотерапевта», - заключил Рассоха.

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