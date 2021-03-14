РИАМО - 14 мар. Проходку всех подземных тоннелей для строительства Большой кольцевой линии метрополитена планируют завершить до конца 2021 года, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«В течение 3-4 месяцев последние проходческие комплексы зайдут под землю. И уже к концу года все 100% тоннелей будут прорыты», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Мэр назвал запуск движения на БКЛ революционным шагом для столичного метро. Открытие Большого кольца позволит снизить нагрузку на действующие участки подземки, у пассажиров появятся новые маршруты для поездок.

«(Запуск БКЛ - ред.) создаст совершенно другие связи между районами. Мы помним, какой эффект дало МЦК. Это будет еще больший эффект», - отметил Собянин.

Работы по строительству Большой кольцевой линии подземки планируют ускорить и досрочно завершить в следующем году.

БКЛ станет крупнейшим проектом столичного метро. Длина линии составит 70 км. Ветка объединит периферийные районы мегаполиса и сократит время пути для пассажиров вдвое.

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