РИАМО - 14 мар. Губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил о важности вакцинации в борьбе с коронавирусной инфекцией и отметил, что прививку делают на добровольной основе.

«Очень похоже, что Covid уходит. Очень активно агитируем, предлагаем вакцинацию. Это добровольное дело. Я не могу заставить вас оголить руку, чтобы врач сделал укол», - сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».

Он добавил, что процесс вакцинации требует чуткости к пациентам. И в Подмосковье стараются ее проявлять.

Сделать прививку можно в медучреждениях Московской области, а также в выездных пунктах вакцинации. Для этого нужно иметь с собой паспорт и полис ОМС.

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14 МАРТА

- Врач рассказал, когда можно делать плановую операцию после коронавируса. Так как коронавирус является новым заболеванием, то к пациентам с таким диагнозом врачи относятся с особым вниманием.

- За сутки в России зарегистрировали 10 083 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 605 больных. В Москве - 1905.

- Более 1 млн случаев заражения Covid‑19 выявили в Москве с начала пандемии. В городе ведется вакцинация от коронавирусной инфекции.

- Пандемия коронавируса послужила толчком для развития электронных сервисов в сфере образования, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин:

«Видно по всем показателям, что мы справились с теми вызовами, которые были. Благодаря во многом «Московской электронной школе». Ее урокам, дистанционным занятиям. Конечно, пандемия подвигла нас быстрее развивать электронные сервисы», - сказал Собянин в эфире программы «Вести. Неделя в городе» на телеканале «Россия 1».

- Около 7 млн человек привились от Covid‑19 препаратом «Спутник V». Продолжительность действия вакцины может составить свыше двух лет.

- Воробьев напомнил о важности вакцинации от Covid‑19: