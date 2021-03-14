РИАМО - 14 мар. Клубы проекта «Активное долголетие» в Подмосковье очень востребованы у жителей старшего поколения, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы 56 клубов «Активное долголетие» открыли. И буквально с первого дня видели их высокую загрузку. <...> Все 56 клубов «Активное долголетие» сегодня очень востребованы», - сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, посетители клубов могут больше общаться друг с другом, заниматься скандинавской ходьбой, иностранными языками и творчеством, играть в бильярд, ездить на экскурсии.

Губернаторский проект «Активное долголетие» стартовал в регионе 1 октября 2019 года. Из-за пандемии коронавирусной инфекции с сентября 2020 года он был приостановлен, занятия велись в онлайн-формате. В очный режим работы проект перешел с 22 января 2021 года.

На сегодняшний день для посещения занятий в помещениях в рамках проекта требуется наличие справки об антителах или вакцинации от Covid-19. Для занятий на улице справка не нужна.