РИАМО - 14 мар. Первые 10 км участка трассы М-5 «Урал» откроют для движения транспорта в Подмосковье в конце 2021 года, второй участок введут до конца 2023 года, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Это федеральный объект, который строится в графике, даже с некоторым опережением. В конце года откроются первые 10 км. И вторые 11 (км - ред.) в конце 2023 года. 35 млрд рублей будет инвестировано для того, чтобы прямой ход сделать по «Уралу», - сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».

Он добавил, что с открытием движения по М-5 поток автотранспорта в направлении Жуковского, Люберец, Коломны и других городов Подмосковья поедет по 10 полосам.

Также губернатор рассказал про открытие последнего участка ЦКАД.

«ЦКАД - важнейшая дорога, которая выведет десятки тысяч автомобилей в сутки из мегаполиса. Также летом (трасса - ред.) заработает полностью. 25 км осталось там», - отметил Воробьев.

Он подчеркнул, что рост городов и увеличение числа автотранспорта на дорогах требует развития необходимой инфраструктуры.