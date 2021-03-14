РИАМО - 14 мар. В воскресенье в Подмосковье и Москве прогнозируются облачность, местами небольшие осадки, температура может подняться до плюс 5 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Максимальная температура воздуха в Москве - плюс 3 - плюс 5, по области - 0 - плюс 5 градусов», - говорится в сообщении.

По данным синоптиков, атмосферное давление будет пониженным и составит 743 мм ртутного столба. Влажность воздуха достигнет 75%.

Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с.

Метеочувствительным людям рекомендуют заниматься профилактикой хронических заболеваний, чтобы снизить негативный эффект от погодных условий.