РИАМО - 13 мар. В районе железнодорожной станции «Андроновка» Казанского направления Московской железной дороги электричка насмерть сбила человека, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

Инцидент произошел около 17:00.

«Электропоездом сообщением Москва - Голутвин смертельно травмирован житель Москвы 1955 года рождения», - говорится в сообщении.

Предварительно, мужчина переходил железнодорожные пути в неустановленном месте.

На месте происшествия работают сотрудники транспортной полиции. Устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего.

В транспортной полиции напомнили гражданам о необходимости соблюдать правила безопасного поведения на объектах железной дороги.

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