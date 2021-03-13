РИАМО - 13 мар. В районе железнодорожной станции «Андроновка» Казанского направления Московской железной дороги электричка насмерть сбила человека, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.
Инцидент произошел около 17:00.
«Электропоездом сообщением Москва - Голутвин смертельно травмирован житель Москвы 1955 года рождения», - говорится в сообщении.
Предварительно, мужчина переходил железнодорожные пути в неустановленном месте.
На месте происшествия работают сотрудники транспортной полиции. Устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего.
В транспортной полиции напомнили гражданам о необходимости соблюдать правила безопасного поведения на объектах железной дороги.
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