РИАМО – 14 мар. В воскресенье в девяти округах Подмосковья можно будет снова посмотреть на большом экране фильм Никиты Михалкова «Сибирский цирюльник», сообщает пресс-служба министерства культуры Московской области.

«Дата выбрана не случайно, 14 марта - заключительный день Масленицы, празднование которой стало одной из ярких сцен кинофильма», — говорится в сообщении.

Фильм покажут в 10 культурных организациях. Там оборудованы современные кинозалы. Они были переоборудованы в рамках конкурса Фонда кино.

Показы пройдут в КДЦ «Бронницы», ЦКиТ «Родники» в Волоколамском округе, ЦКиТД «Мир» в Шаховской, ЦКиД «Пегас» в Егорьевске, СКЦ «Рошаль», в ДК в Жуковском, в Доме ученых Научного центра РАН в Черноголовке, в ЦДК в Серебряных Прудах, Доме офицеров №71 и центре Елизаветы Мамонтовой в Сергиево-Посадском округе.

Сюжет киноленты рассказывает о попытках американского авантюриста Маккрэкена получить государственный заказ на самоходную лесопилку «Сибирский цирюльник». Он вызывает на подмогу девушку Джейн. Она должна была охмурить генерала Радлова, чтобы он помог уговорить императора Александра III по данному вопросу. По пути Джейн встречает юнкера Андрея Толстого, и все меняется.​