РИАМО – 14 мар. В воскресенье в деревне Захарово Одинцовского округа, на Пушкинской поляне, пройдут народные гуляния в честь Масленицы, на празднике выступит народная артистка РСФСР Надежда Бабкина, сообщается на сайте администрации Одинцовского округа.

«Уже в это воскресенье мы будем провожать зиму и встречать весну на Пушкинской поляне в деревне Захарово. Для нашего муниципалитета это знаковое, традиционное мероприятие», — сказал глава округа Андрей Иванов.

Он добавил, что в прошлом году праздник посетили свыше 10 тысяч человек, а в этот раз ожидается еще больше гостей.

Гости праздника смогут добраться до гуляний на Масленичном поезде, который запустит Центральная пригородная пассажирская компания. Он отправится с Белорусского вокзала в 10:30. В поезде организуют программу с выступлениями артистов, пассажиров угостят блинами.

На поляне будут организованы лагерь русской дружины, замок-лабиринт, деревянные качели, большой самовар, ярмарочный столб. На празднике также будет работать гастрономическая ярмарка. Там можно будет приобрести птицу, дичь, мясную продукцию, молочную продукцию, чаи и травы, ремесленный хлеб, крафтовые напитки, домашнюю кулинарию, соленья и так далее.

В 12:00 начнется концертная программа. Для гостей выступят Надежда Бабкина и коллективы театра «Русская песня». Гостей также порадуют выступлениями ансамбли «Россияне», «Славяне», фолк-группа «После одиннадцати» и другие артисты.

Праздник завершится выступлением Цыганского ансамбля в 16:30.