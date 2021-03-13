РИАМО - 13 мар. Спрос на медицинские маски в России на начало 2021 года в сравнении с декабрем 2020 года снизился на 13%, передает Nation News.

При этом, согласно данным банка «Русский стандарт», число покупок масок в январе 2021 года почти вдвое выше показателя января прошлого года.

«В начале 2021 года россияне также стали реже покупать хлеб и крема для тела, но увеличили покупки детского питания», - говорится в собщщении.

Также автомобилисты России в начале года стали на 5% чаще заправлять машины бензином марки АИ-92, чем АИ-95. Однако по сравнению с декабрем в январе водители заправлялись чаще на 7%.

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Текстовая трансляция

13 МАРТА

- Спрос на медицинские маски в РФ сократился в начале года. В начале 2021 года россияне также стали реже покупать хлеб и крема для тела.

- Еще 1469 человек выздоровели после Covid‑19 в Москве. За сутки в столице госпитализировали 699 человек с коронавирусом.

- За сутки в России зарегистрировали 9 908 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 609 больных. В Москве - 1600.

- Власти Москвы опубликовали данные о смертности от Covid‑19 за январь и февраль. Превышение смертности по отношению к соответствующим месяцам прошлого года составляет 5434 и 2677 случаев.