РИАМО - 13 мар. Проезжую часть освободили после серьезной аварии в Проектируемом проезде №684 в Зеленограде, где автомобиль на большой скорости врезался в опору освещения, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

ДТП произошло в районе дома №19, строение 40А по улице Алабушевской. Предварительно, автомобиль занесло и он на скорости ударился об опору освещения. Из-за аварии движение было организовано по полосе встречного движения.

«Проезжая часть освобождена. Движение полностью восстановлено», - говорится в сообщении.

В результате аварии водитель машины погиб. Пассажиру потребовалась госпитализация.