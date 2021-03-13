РИАМО - 13 мар. Кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог Юлия Мануйлова рассказал, что соблюдение ряда простых правил поможет избежать развития сахарного диабета, передает Федеральное агентство новостей.

«Люди с лишним весом находятся в особой группе риска по возникновению опасного заболевания. Таким гражданам необходимо раз в год сдавать кровь на глюкозу в лабораторных условиях», - говорится в сообщении.

Тем, у кого нет проблем с весом, но есть генетическая предрасположенность к диабету, также стоит держать под контролем свои килограммы.

Для того, чтобы сохранить нормальный вес, нужно увеличить расход калорий относительно их прихода. Поможет в этом любая диета и привычка правильно питаться. Те, кто любит сладкое, должны заменить вредные лакомства на фрукты и сухофрукты.

Составить рацион может специалист. Медики обговаривают с пациентами список продуктов в индивидуальном порядке.