РИАМО - 13 мар. Подразделения МЧС прибыли для проверки информации о запахе дыма по адресу: Охотный Ряд, дом 2, эвакуация людей не производилась, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

«Подразделения прибыли для проверки информации о запахе дыма — ничего не обнаружено», - говорится в сообщении.

В настоящий момент пожарные продолжают проверку. Эвакуация не проводилась.

Согласно данным открытых источников, по данному адресу находятся торговый центр, отель Four Seasons и кинотеатр «Москва».