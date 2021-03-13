РИАМО - 13 мар. На водоемах Подмосковья выявили 25 мест с опасно тонким льдом – там толщина льда неоднородна и составляет менее 7 см, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Было обследовано 62 места, где люди массово выходят на лед.

«Толщина льда варьируется от 0 до 58 см, средняя толщина льда на водоемах Московской области составляет 30 см», — говорится в сообщении.

25 мест на водоемах в 18 округах Подмосковья признаны опасными. Там неоднородный лед, а его толщина менее 7 см.

Это два места на Москве-реке в Бронницах, река Клязьма в Ногинске, река Нерская, озера Островное и Светлое в Воскресенске, река Волга в Дубне, река Гнилуша в Домодедове, река Гуслица в Егорьевске, Москва-река в Жуковском, Ока в Кашире и Коломне, два места на Москве-реке в Коломне, река Коломенка в Коломне, Ока в Луховицах, Яуза в Мытищах, два места на Оке в Озерах, Клязьма в Орехово-Зуеве, река Вохонка в Павловском Посаде, Пахра в Подольске, Ока в Серпухове и Ступине, река Лопасня в Чехове.

Водные объекты патрулируют 99 единиц техники и 346 человек.

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