РИАМО - 13 мар. Известный российский врач и телеведущий Александр Мясников отметил, что вирус Эпштейна-Барр (вирус герпеса человека четвертого типа) поразил 95% людей, при этом инфекция несет страшные последствия, передает Nation News.

Этим вирусом многие заражаются еще в детстве, но проявляется он только в возрасте, когда иммунитет наиболее ослаблен. Он способен вызвать смертельно опасные заболевания, среди которых есть и онкологические.

«Активируясь, он вызывает жуткие болезни — лимфомы, <...> лейкозы, рак головы и шеи, он играет роль в развитии рассеянного склероза. То есть, это уже серьезно, это вирус, который ведет к очень многим онкологическим заболеваниям», — сказал Мясников.

При этом иногда вирус может не проявляться. Человеку нужно приложить усилия, чтобы сохранить иммунный барьер и избежать опасных последствий инфекции.

Так, чтобы избежать проблем, необходимо придерживаться здорового образа жизни, минимизировать стресс и соблюдать график работы и отдыха.