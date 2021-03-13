РИАМО - 13 мар. Администрация Выставки достижений народного хозяйства в Москве не участвовала в организации скандальной экспозиции Body Worlds, передает Nation News.

По словам заместителя гендиректора выставочного комплекса Алексея Горбунова, администрация просто предоставила организаторам помещение в аренду по договору.

«Работники выставочного центра также предложили повысить возрастной ценз для мероприятия на фоне широкого резонанса вокруг него», - говорится в сообщении.

Анатомическая выставка «Мир тела» (Body Worlds) открылась 12 марта в павильоне №21 на ВДНХ. Авторы проекта, доктора Гюнтер фон Хагенс и Анжелина Уолли, ставят своей целью просвещение широкой общественности об устройстве человеческого тела. Для этого доктора изготовили десятки экспонатов из частей человеческих тел.

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