РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 мар. В подмосковном Подольске запретят движение транзитного грузового транспорта по центральным улицам, соответствующие знаки установят после 15 марта, сообщил начальник отделения дорожного надзора ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск Андрей Петренко.

«По нашей инициативе на следующей неделе (после 15 марта - ред.) установят дорожные знаки, которые запрещают транзитное движение транспорта на улице Кирова и Юных Ленинцев грузовым автомобилям свыше 12 тонн. Сейчас заказываем знаки, и подрядчик их на следующей неделе установит. Это разгрузит город в целом», - сказал Петренко.

Ограничения не коснутся грузовиков, доставляющих грузы в округ, а также на транспортировку дорожно-эксплутационной и уборочной техники. Еще это не коснется тех, кто осуществляет перевозку опасных грузов при наличии спецразрешения.