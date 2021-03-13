РИАМО - 13 мар. Специалист клиники МГУ, эндокринолог Зухра Павлова рассказала, что от висцерального жира, опасного для здоровья, можно избавиться, отказавшись от спиртного, но это поможет только в том случае, если жировые запасы появились из-за алкоголя, сообщает Федеральное агентство новостей.

Павлова отметила, что нужно обратиться к врачу, чтобы точно понять, из-за чего появились жировые отложения.

«Можно прийти к доктору с заранее сделанными гормональными исследованиями. Соответствующие анализы нужно сдавать утром и натощак», — написала Павлова в Instagram.

Специалист также порекомендовала делать физические упражнения. Нужно каждый час делать приседания, отжиматься. Стоит совершать пешие прогулки на 40 минут.

Помимо этого, следует придерживаться правильного питания.