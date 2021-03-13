РИАМО - 13 мар. Учредитель московского приюта для собак «Гвардия», кинолог Сергей Фокин рассказал, что перед тем, как взять собаку из приюта к себе домой, нужно сначала с ней несколько раз пообщаться, передает Федеральное агентство новостей.

«Мы рекомендуем сначала пройти мастер-классы, как вести себя с животным. Мастер-классы существуют при приюте. За это время они (клиенты - ред.) общаются с тем животным, которое они выбрали», — сказал Фокин.

Он добавил, что дикие собаки слабо социализированы. Они могут не слушаться, вести себя агрессивно. Из-за этого люди наказывают собак, а это вызывает еще большую агрессию со стороны животного. В итоге собака может напасть.

Фокин добавил, что перед тем, как забрать собаку домой, человеку стоит с ней несколько раз пообщаться. В приюте «Гвардия» есть психологи-кинологи. На занятиях такой специалист сможет подобрать животное по характеру потенциального владельца.

Фокин также отметил, что всех клиентов приюта перед тем, как провести занятие или отдать животное, тщательно проверяют, так как в приюте заботятся о собаках.

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