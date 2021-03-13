РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 мар. Около 300 человек приняло участие во всероссийском соревновании по бодибилдингу и фитнесу гран-при Dudushkin Fitness Family в подмосковном Подольске, сообщил «РИАМО в Подольске» вице-президент Федерации бодибилдинга Московской области Роман Дудушкин.

В УСЦ «Юность» микрорайона Климовск в субботу стартовал соревновательный сезон по бодибилдингу и фитнесу. Гран-при Dudushkin Fitness Family проводят в пятый раз и впервые в Подольске. На этот раз спортсмены состязались в номинациях «атлетик (классик физик)» и «мужской фитнес», «бодифитнес» и «фит-модель», а также «фитнесс среди женщин и девочек», «фитнесс бикини» (мастера и новички), пляжный бодиблидинг, велнес-фитнес, всего 20 категорий.

«Турнир в Подольске собрал рекордное количество участников - около 300 спортсменов соревновались в разных номинациях. Спасибо городу за отличную спортивную площадку и настоящий праздник спорта. Гран-при проходит в честь семьи Дудушкиных - самой титулованной фитнес-семьи в России. Призовой фонд турнира с ценными призами составил более одного миллиона рублей, в том числе на денежные призы направили 750 тысяч рублей. Около 70% участников из Москвы и Подмосковья», - сказал Дудушкин.

Дудушкин является двухкратным чемпионом Европы, неоднократным чемпионом России и мастером спорта международного класса. Его жена Анна - заслуженный мастер спорта, трехкратная абсолютная чемпионка мира и двукратная чемпионка Европы, семикратная чемпионка России, а также абсолютная чемпионка Арнольд Классики и Олимпии по фитнесу.