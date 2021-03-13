РИАМО - 13 мар. Дизайн российской ракеты-носителя «Союз-2» обновили впервые за 50 лет, она получила новый сине-белый окрас, передает Федеральное агентство новостей.

Раньше эти ракеты были окрашены в белый, серый и оранжевый цвета. Фото обновленного дизайна опубликовали на официальном сайте государственной корпорации «Роскосмос».

«Впервые за несколько десятилетий ракета-носитель «Союз-2», пуск которой запланирован на 20 марта 2021 года, будет представлена в новом, необычном для нее дизайне», — говорится в сообщении.

Ракета в обновленном дизайне осуществит запуск южнокорейского спутника по программе «Главкосмос пусковые услуги».