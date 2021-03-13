РИАМО - 13 мар. В 2021 году в Северо-Западном округе Москвы намерены отремонтировать 55 крыш в рамках масштабной региональной программы капитального ремонта, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Всего в этом году в Северо-Западном административном округе полностью обновят 48 плоских кровель и семь скатных. Специалисты поменяют покрытие, починят системы водостока и заменят ограждения», - говорится в сообщении.

При этом рабочие утеплят чердачные перекрытия на скатных крышах, что повысит общую энергоэффективность зданий. Новые крыши будут выполнены по современным технологиям из инновационных материалов.

В Северо-Западном административном округе находится восемь районов, в которых проживают около одного миллиона человек.

В 2021 году капремонт проведут более чем в 2,5 тыс домов. Запланирована замена более 3 тыс лифтов, а также капитальный ремонт свыше 1,3 тыс крыш.

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