РИАМО - 13 мар. Футбольный клуб из Тулы «Арсенал» одержал победу над столичным ЦСКА в матче 22-го тура чемпионата Российской Премьер-Лиги, передает Федеральное агентство новостей.

При этом футболисты «Арсенала» доигрывали встречу вдевятером.

«Победой хозяев завершился матч между «Арсеналом» и ЦСКА, который прошел на стадионе в Туле 13 марта. К перерыву команда Парфенова вела со счетом 2:0 благодаря голам Владислава Пантелеева и Александра Ломовицкого», - говорится в сообщении.

ЦСКА удалось забить один мяч во втором тайме. В добавленное время с поля были удалены игроки «Арсенала» Валерий Громыко и Александр Довбня, но столичные спортсмены так и не смогли сравнять счет.

Победа позволила тульскому клубу набрать 17 очков и занять 14-е место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА с 40 баллами идет на втором месте.