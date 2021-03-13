РИАМО - 13 мар. На портале «Узнай Москву» появился новый виртуальный тур, который познакомит москвичей с особняком Зубовых, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Этот купеческий особняк конца XVIII — второй половины XIX века располагается на улице Солженицына. В ходе тура можно будет познакомиться с его историей и рассмотреть интерьеры каждого этажа. Тур подготовил для москвичей столичный департамент культурного наследия.

«В середине XIX века это владение принадлежало коллекционеру редких музыкальных инструментов, купцу первой гильдии Василию Зубову. Затем дом перешел к его сыну Павлу. Он тоже был заядлым собирателем. В особняке хранилась коллекция монет восточных государств, а также огромная библиотека по востоковедению. Кроме того, Павел Васильевич унаследовал от отца любовь к музыке и устраивал в доме музыкальные вечера», — рассказал глава столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Он подчеркнул, что сейчас особняк находится в частной собственности. Здание отреставрировали в 2011 году. Сегодня там проходят экскурсии и литературно-музыкальные концерты.

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