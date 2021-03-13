РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 13 мар. На праздновании Дворовой Масленицы в микрорайоне Ковровый в подмосковных Котельниках дети своими руками изготовили сувениры, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Праздник в рамках Дворовой Масленицы прошел в микрорайоне Ковровый накануне.

«Театр ростовых кукол «Софит» удивил зрителей веселой интерактивной программой «Масленицу закрываем». Сотрудники библиотеки культурного комплекса «Котельники» учили детей создавать своими руками сувениры для Масленицы», - говорится в сообщении.

Всех гостей праздника угощали горячим чаем с блинами и баранками.