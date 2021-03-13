РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 мар. Восемь учащихся детской школы искусств Котельников стали лауреатами Международного конкурса-фестиваля «Русская МАТРЕSHKA», говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Конкурс прошел в Рязани.

«Учащиеся ДШИ имени В.К. Андреева по классу гитары приняли участие в I Международном конкурсе-фестивале творчества и искусств «Русская МАТРЕSHKA». Диплом I степени получил ансамбль гитаристов в составе: Роман Ткачук (6 класс), Дениз Тогай (3 класс), Булат Сайфуллин (2 класс), Никита Татаринов (2 класс), Антон Полюхов (2 класс), Егор Языков (2 класс)», - говорится в сообщении.

Выступающего соло Алексея Гаранина (7 класс) наградили Дипломом I степени. Впервые принявшая участие в музыкальном конкурсном состязании в номинации «инструментальное исполнительство (гитара)» Анна Сиваченко (1 класс) стала обладателем Диплома III степени.

«Поздравляем участников с наградами, желаем вдохновения и творческих успехов», - заключается в материале.