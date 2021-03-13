РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 мар. В подмосковном Подольске Масленицу в субботу провели на 23 площадках во всех микрорайонах округа, сообщается на сайте администрации округа.

«Первый день праздника Широкой Масленицы в субботу проходил на 23 площадках во всех микрорайонах округа с 12:00. В деревне Федюково народные гулянья традиционно привлекают многих жителей. Праздник получился яркий, веселый, с костюмированными персонажами, чьи выступления продуманы до мелочей», - говорится в сообщении.

Несмотря на зимнюю погоду, жители и гости поселка Быково весело встретили весну. Знакомые и любимые мелодии играл духовой оркестр Подольской филармонии. Под бурные аплодисменты выступил хор «Стрелковские зарницы». Немало желающих приняли участие в конкурсах, играх, победители получили призы и подарки. Традиционная солдатская каша, чай и блины пользовались особым спросом. Кульминацией праздника стала богатырская программа Федерации силового многоборья.

В микрорайоне Львовский гулянья развернулись в сквере перед ДК «Металлург». Там подготовили яркую концертную программу с театрализованными и вокальными номерами. Выступили народный коллектив «Ансамбль эстрадного танца «Шанс», образцовый коллектив «Хореографический ансамбль «Созвездие», детский вокальный ансамбль «Смородина», образцовый коллектив «Театр танца «Симфония полета», артисты Подольской филармонии и другие. Работали аттракционы, взрослые и дети принимали участие в конкурсах по распилке дров, боях с мешками. Ярмарку провели в торговых рядах. Также организовали мастер-классы, «Веселые старты», можно было покататься на лошадях.

Масленичные гулянья прошли на нескольких площадках в микрорайоне Лаговский: в поселке Молодежный праздник подготовил коллектив СДК «Молодежный», в селе Сынково устроили театрализованные представления, игры, конкурсы, всех гостей угощали блинами.

В поселке Кузнечики главными гостями праздника стали дети, для них «Солнечную Масленицу» подготовил молодежный центр «Максимум». Организаторы придумали для ребят немало интересных игр и конкурсов, все вместе водили хоровод, пели песни и хором читали заклички, чтобы поскорее пришла весна.

Праздновать Масленицу в Подольске продолжат в воскресенье. Центральным местом станет парк культуры и отдыха имени Виктора Талалихина. В микрорайоне Климовск праздник можно будет отметить на Октябрьской площади, в ФСК «Заречье», парке культуры и отдыха «Дубрава». Также гуляния пройдут в микрорайоне Кузнечики возле ТЦ «Кузнечики-маркет» и в поселке Дубровицы на Дворцовой площади.