РИАМО - 13 мар. Президент РФ Владимир Путин поздравил актрису Ирину Алферову с 70-летием и отметил, что она и в кино, и в театре трудится с полной отдачей, сообщает Федеральное агентство новостей.

Президент пожелал Алферовой здоровья, творческих успехов и благополучия.

«Вы состоялись в актерской профессии, всегда трудитесь вдохновенно, с полной отдачей — и на театральной сцене, и в кино. Ваши яркие, самобытные работы знают и любят зрители», — говорится в телеграмме президента.

Ирина Алферова родилась 13 марта 1951 года в Новосибирске, в 1972 году окончила ГИТИС. Актриса сыграла в десятках кинокартин.

В 1992 году Алферовой присвоили звание заслуженной артистки России, в 2007 году - народной артистки России. Награждена орденом Дружбы.