РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 13 мар. Для сотрудников администрации Котельников провели посвященный Масленице мастер-класс, в ходе которого они освоили новую технику живописи, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«На занятии по живописи сотрудники библиотеки ДК «Белая Дача» продолжили освоение техники «интуитивного» рисования с участниками проекта «Активное долголетие». К творческому процессу подключились заместитель главы администрации городского округа Котельники Мария Галузо и начальник отдела культуры и туризма Елена Литвинова», - говорится в сообщении.

Главной идеей методики «интуитивного» рисования является возможность отбросить все сомнения, неуверенность в собственных силах и отдаться собственным эмоциям и ощущениям. По итогам участники нарисовали блины.