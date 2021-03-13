РИАМО - 13 мар. В результате столкновения автобуса и легковушки на улице Верхние Поля в районе Марьино пострадали три человека, сообщил в субботу РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

«В 5:40 произошло столкновение легкового автомобиля и автобуса. В результате столкновения пострадали три человека. Это водитель автобуса и два человека в легковушке», - сказал собеседник агентства.

По его словам, пострадавших доставили в медицинское учреждение для осмотра и оказания необходимой помощи.

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