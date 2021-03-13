РИАМО - 13 мар. Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский объяснил, что выплата надбавок к пенсиям летчиков и шахтеров может производиться благодаря дополнительным взносам в Пенсионный фонд, сообщает Nation News.

Ранее министерство труда и соцзащиты РФ предложило утвердить индекс роста среднемесячной заработной платы в России за 2020 год в размере 1,06, этот индекс определяет дополнительные выплаты к пенсиям летчиков и шахтеров.

«Если работодатель не будет обеспечивать рост заработной платы, а при этом будет требовать от пенсионной системы выполнения выплат досрочных пенсий и их индексации, это будет несправедливо. Потому и предусмотрены такого рода условия», — сказал Рязанский.

Он добавил, что летчикам и шахтерам готовы начислять более высокие допвыплаты, но для этого работодателям нужно обеспечить темпы роста зарплат, который повлияет на темпы роста взносов.

Рязанский пояснил, что шахтеры и летчики выплачивают в пенсионную систему более высокие взносы, чем другие граждане, с согласия работодателей. Благодаря этому летчики и шахтеры могут выйти на пенсию раньше.