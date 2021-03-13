РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 мар. В подмосковном Подольске 14 марта в парке культуры и отдыха имени Виктора Талалихина будет работать мобильный пункт вакцинации от Covid-19, в котором все желающие смогут сделать прививку, сообщается на сайте администрации округа.

«В воскресенье на одной из центральных площадок празднования Широкой Масленицы в городском округе Подольск в парке культуры и отдыха имени Талалихина для жителей, желающих сделать прививку от Covid-19, будет работать мобильный пункт вакцинации. Время работы — с 12:00 до 15:00», - говорится в сообщении.

В пункте любой желающий сможет получить консультацию врачей и сделать прививку от опасной коронавирусной инфекции при наличии необходимых документов — паспорта, СНИЛС, полиса ОМС.

Главное о вакцинации от коронавируса в Подмосковье>>

Текстовая трансляция

13 МАРТА

- Еще 1469 человек выздоровели после Covid‑19 в Москве. За сутки в столице госпитализировали 699 человек с коронавирусом.

- За сутки в России зарегистрировали 9 908 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 609 больных. В Москве - 1600.

- Власти Москвы опубликовали данные о смертности от Covid‑19 за январь и февраль. Превышение смертности по отношению к соответствующим месяцам прошлого года составляет 5434 и 2677 случаев.