РИАМО - 13 мар. В Зеленограде в 2021 году отремонтируют девять крыш жилых домов в рамках масштабной региональной программы капитального ремонта, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Рабочие полностью заменят покрытие плоских кровель и починят систему водостока. На плоских крышах, помимо самого покрытия, подлежат ремонту стяжка и система внутреннего водостока», - говорится в сообщении.

Все работы в рамках программы проводятся с соблюдением всех действующих строительных норм и правил. После завершения дома получат крышу, выполненную по современным технологиям из инновационных материалов.

При этом в ходе разработки проектно-сметной документации вносятся доработки в конструктивные особенности крыши. Это делается для устранения недочетов, которые были выявлены во время предыдущих ремонтов.

Новые крыши будут соответствовать всем нормам поддержания температурно-влажностного режима и исключат протечку на долгие годы.

Всего в 2021 году капремонт проведут в более чем 2,5 тыс домов. Запланирована замена более трех тысяч лифтов и капремонт более 1,3 тыс крыш.