РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 мар. В проект реконструкции 7 км автомобильной дороги «Подход к городу Подольску» внесли корректировки, планируется организовать велосипедные дорожки, по которым можно будет ездить из центра до Остафьева, сообщил куратор проекта единороссов «Безопасные дороги», член совета депутатов Максим Круглов.

В Подольске вечером 12 марта прошла встреча жителей с представителями предприятий промышленного железнодорожного транспорта (ППЖТ), депутатами Сергеем Кулевым, Максимом Кругловым, представителем Общественной палаты Ренатом Мухамеджановым, сотрудниками администрации округа, ГИБДД. Круглов рассказал о реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», который улучшит транспортное обслуживание микрорайонов Ново-Сырово, Силикатная-2, Красная горка и поселок Цемзавод.

«Экспертиза проекта реконструкции 7 км автомобильной дороги «Подход к городу Подольску», являющейся частью Варшавского шоссе, а в черте города - проспекта Юных Ленинцев и проспекта Ленина, запланирована на 2021 год, строительство - с 2022 по 2027 годы. Общая проектная стоимость составляет около 15 млрд руб. В настоящее время в него внесли корректировки, чтобы сделать актуальным для развивающегося округа как минимум на 50 лет», - сказал Круглов.

По его словам, для безопасного движения пешеходов планируется организация системы тротуаров и велосипедных дорожек, чтобы из центра Подольска люди могли ездить на велосипедах до Остафьева.

На всем протяжении шестиполосного движения, начиная с улицы Маяковского до улицы Павлика Морозова, будет отсутствовать светофорное регулирование, транспортные развязки предусмотрены в разных уровнях. Также предусмотрена разделительная полоса с ограждениями барьерного типа.

Проект включает в себя два этапа работ. Первый этап от улицы Маяковского до проспекта Авиаторов (АТП 6) предполагает строительство путепровода через пути ППЖТ, двух эстакад на Цементном проезде и проспекте Авиаторов (АТП 6), пяти пешеходных переходов и реконструкции двух путепроводов через пути МЖД Курского направления.

В ходе строительства второго этапа от проспекта Авиаторов (АТП 6) до улицы Павлика Морозова построят эстакаду на улице Колхозной, два пешеходных перехода разного уровня.