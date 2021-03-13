РИАМО - 13 мар. Серьезное ДТП произошло в Проектируемом проезде №684 в Зеленограде, автомобиль на большой скорости врезался в опору освещения, один человек погиб, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Авария произошла в районе дома №19, строение 40А по улице Алабушевской.

«По предварительной информации, водитель не справился с управлением, и автомобиль на высокой скорости занесло, он ударился об опору освещения», - говорится в сообщении.

От столкновения машину разорвало надвое. Водитель погиб. Кроме того, пассажир был госпитализирован с травмами.

Обстоятельства происшествия выясняются. В настоящий момент движение на данном участке организовано по полосе встречного движения.

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