РИАМО - 13 мар. В течение дня в Московском регионе может выпасть около 10% месячной нормы осадков, сообщил в субботу РИАМО дежурный сотрудник центра погоды «Фобос».

«В Москве выпал 1 миллиметр осадков (за ночь, по данным на 9:00, - ред.). По области — местами до 2 миллиметров. Еще примерно 1-3 миллиметра выпадет с 9:00 до вечера», - рассказал собеседник агентства.

Синоптик добавил, что месячная норма осадков в марте составляет 35 миллиметров.

В субботу в Московском регионе будет облачно, временами ожидается снег, местами метель и до минус 4 градусов. Скорость порывов ветра может составлять до 14 метров в секунду. Атмосферное давление будет пониженным и составит 745 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха достигнет 70%.

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